Эксперты составили ТОП-6 электрокаров на каждый день

На сегодняшний день полностью электрические автомобили набирают все больше популярности, но и появляются и доступные электрокары для граждан со средним достатком. Эксперты составили рейтинг электромобилей для повседневного использования.

Первенство в рейтинге завоевал седан Tesla Model 3, оснащенный современными технологическими наработками. Электрокар обойдется автолюбителям в 35 000 долларов.

Второе место досталось Chevrolet Bolt EV, обладающий дальностью хода в 500 км. За него придется выложить около 30 000 долларов. ТОП-3 замыкает японский электрический хэтчбэк Nissan Leaf. Машину снабдили 147-сильным электрическим агрегатом, обеспечивающим дальность хода в 300 км. Он стоит 29 900 долларов.

На четвертой строке числится баварский хэтчбэк BMW i3, за который нужно будет выложить 44 500 долларов. На пятой позиции фигурирует Tesla Model S. Он сможет проехать без подзарядки 600 км пути и разгоняется до первой «сотни» за 2,5 секунды. Такой электромобиль будет стоить от 136 500 долларов.

ТОП-6 замыкает корейский KIA Niro EV, имеющий такие свойства как многофункциональность и доступность. За него нужно будет выложить от 32 000 долларов.