Обновленный седан Chevrolet Malibu покажут в 2019 году

Недавно появилась информация, что обновленный Chevrolet Malibu дебютирует в 2019 году. В пресс-центре автопроизводителя проинформировали, что новинка получит новые моторы и переработанное внешнее оформление.

Обновленный Chevrolet Malibu обзавелся большими полностью светодиодными фарами и решетка радиатора, смещенной немного к верху. Помимо того, новинку обустроили 16-, 17- и 18-дюймовыми колесными дисками. В задней части авто разместятся пересмотренные осветители и переработанные бамперы.

Под капотом нового седана Chevrolet Malibu разместился 1,8-литровый двигатель с мощностью 130 лошадиных сил. Мотор приводится в действие бесступенчатым вариатором. В салоне новинки стоит выделить 8-дюймовый тачскрин мультимедийного центра, считающийся еще и бортовым компьютером.

Стоимость седана пока засекречена. В моторном отсеке современного поколения Chevrolet Malibu разместился 123-сильный 1,5-литровый агрегат.