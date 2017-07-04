Воронежцы "наказали" автохама пакетами с мусором

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях появилась фотография, иллюстрирующая, как горожане наказали местного автохама, перегородившего дорогу к мусорным контейнерам. Следовательно, водитель мешал коммунальным службам вывозить отходы, и машину автохама украсили мусором.

9 июня один из воронежских жителей обнародовал фотографию иномарки, припаркованной в непосредственной близости с мусорными контейнерами. При просмотре снимка можно увидеть, что кто-то из местных жителей водрузил на машину несколько пакетов с мусором.

Такое «украшение» не прошло мимо горожан, бурно отреагировавших на фото. Один из пользователей сети отметил, что автохамов так и надо учить. Другие же отнеслись отрицательно к этой затее, так как считают, что нужно вызывать эвакуатор и решать инцидент в рамках закона. По мнению последних, владельцу иномарки ничего не стоит скинуть пакеты с отходами на землю, тем самым прибавив работы дворникам.