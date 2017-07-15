Кроссовер Chery Tiggo 3 в июне подорожал на 10-20 тыс. рублей

Сотрудники «АВТОСТАТ» провели исследование цен на новые автомобили и в июне им удалось зафиксировать подорожание китайских кроссоверов Chery Tiggo 3. Стоимость большинства версий автомобиля повысилась на 10 000 - 20 000 рублей.

Chery Tiggo 3 в версии Comfort поднялся в цене на 20 000 рублей и отныне предлагается за 819 900 рублей. Наименьшим подорожанием отметился Chery Tiggo 3 Luxury CVT (+10 000 рублей). Данная модификация обойдется россиянам в 909 900 рублей. Цена топовой вариации Chery Tiggo 3 Luxury Plus осталась без изменений и составляет 919 900 рублей.

В соответствии с подсчетами аналитиков, за январь-май нынешнего года российские продажи бренда Chery составили 2 422 машины, что на 20% выше показателей прошлого года. При подготовке данного отчета по ценам специалисты не заостряли свое внимание на акциях, спецпредложениях и наборах дополнительных опций.