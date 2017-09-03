Эксперты составили июньский ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ

Автомобильные эксперты изучили отечественный авторынок и составили рейтинг наиболее дешевых иномарок, которые представлены в РФ в июне. Сообщается, что при подготовке данного рейтинга аналитики брали за основу информацию из прайс-листов машиностроительных компаний.

Лидером рейтинга выступает небольшой хэтчбэк Ravon R2, оснащенный 85-сильным мотором, работающим в тандеме с АКПП. За автомобиль придется выложить от 439 000 рублей. Второе место досталось седану Ravon Nexia, который получил под капот 1,5-литровый атмосферный агрегат. Такая машина обойдется от 449 000 рублей.

ТОП-3 закрывает китайский Brilliance H230 с 1,5-литровым агрегатом, который приводится в действие механической трансмиссией. «Китаец» обойдется 459 900 рублей.

В ТОП-5 вошли Datsun on-DO и FAW Oley. Первый автомобиль снабдили 87-сильным агрегатом и МКПП, а стоит он от 461 000 рублей. Второй оснастили установкой с отдачей в 102 лошадиные силы и 5-ступенчатой МКПП. За него отдадут 491 000 рублей.