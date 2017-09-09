Эксперты названы ТОП-7 больших внедорожников с маленькими движками

На сегодняшний день множество автопроизводителей начали избавляться крупнообъемных моторов, и эта тенденция не обошла вниманием и внедорожники. Специалисты разработали перечень полноразмерных внедорожников с агрегатами на 4 цилиндра, хотя ранее под капотом таких машин размещались 10-цилиндровые двигатели.

Первенство в рейтинге получил новый шведский Volvo XC90. Его оснастили бензиновым мотором, выдающим от 249 до 320 лошадиных сил. Также автомобиль получил 190- и 245-сильные дизельные установки.

Вторая позиция представлена рамным японским внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, под капотом которого разместились 2,7- и 2,8-литровые моторы с мощностью 166 и 177 «лошадок». ТОП-3 замкнул немецкий люксовый внедорожник Mercedes-Benz 250d 4MATIC, который давно уже оснащают дизельными и бензиновыми 4-цилиндровыми турбоагрегатами.

В первой пятерке расположились баварский BMW X5 и Volkswagen Teramont. Первый снабдили бензиновым и дизельным агрегатом на 4 цилиндра с отдачей 218 и 313 л.с. Второй получил под капот 4-цилиндровый двигатель с мощностью 220 «лошадок». В ТОП-7 вошли Audi Q7 и Infiniti QX60. Первый обустроен 4-цилиндровой 2-литровой 252-сильной установкой, а второй обзавелся гибридной установкой, в состав которой вошли 2,5-литровый компрессорный мотор на 4 цилиндра и электрический двигатель.