Названы российские грузовики, о которых мало кто знает

Грузовики в советскую эпоху были главными автомобилями, которые собирались на мощностях больше ста заводов. Однако кроме серийных автомобилей, снискавших большую популярность, инженеры автозаводов разработали множество опытных образцов, рейтинг которых составили эксперты.

Первенство в рейтинге получил небольшой большегруз КМЗ-3, выпущенный в 1960 году. Такие грузовики начали разрабатываться Киевским мотоциклетным заводом с 1959 года. Грузоподъемность машины составляет 500 кг, а под капотом разместился 0,75-литровый агрегат, выдающий 26 лошадиных сил.

Второе место досталось огромному МАЗ-7907. Грузоподъемность такого авто составила 150 тонн, а приводила в действие автомобиль 125-сильная газовая турбина, работающая в тандеме с электрической трансмиссией. ТОП-3 закрывает ЗИС-153, построенный на архитектуре ЗИС-210. Он получил 110-сильный мотор, а в 1950-1951 годах заводы выпустили только два экземпляра.

Четвертое место завоевал КрАЗ-256Б1-030, изготовленный в 1986 для работ на Чернобыльской АЭС. Автомобиль снабдили 1-местной кабиной, которая получила свинцовую защиту и установку для фильтрации воздуха. На пятой позиции разместился грузовик, созданный по заказу отделов министерства культуры инженерами Черниговского завода специального автотранспорта. Его разработали на базе ЗИЛ-131 и выпустили в единственном экземпляре. Также в список вошли ЗИЛ-113Г, МАЗ-500, ТА-9А, ГАЗ-34, НАМИ-076 Ермак, КАЗ-608Г, МоАЗ-7915, НИИАТ-А925.01, БЗСА-4706 и АВП-51.