Dacia Sandero Stepway обзаведется городской версией

Согласно информации, распространенной зарубежными специализированными изданиями, хэтчбэк Dacia Sandero Stepway выйдет на рынок в городской версии. Представители бренда отметили, что автомобиль получит заниженный дорожный просвет.

Dacia Sandero Stepway в городской версии обойдется европейским автолюбителям в 10 000 евро. Под капотом ситикара разместится 1,5-литровый мотор с отдачей в 75 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие 7-ступенчатой АКПП или вариатором. Не исключается и появление гибридной версии в обозримом будущем.

В списке дополнительного оснащения Dacia Sandero Stepway стоит отметить люк, дополнительные подфарники с LED-подсветкой, акустическую систему и обновленный бортовой компьютер. Дата дебюта городского хэтчбэка Dacia Sandero Stepway пока не называется.

Ранее появилась информация, что популярный кроссовер Dacia Duster получит новые дизельные агрегаты семейства Renault Blue dCi. Специфика новых установок заключается в селективном нейтрализаторе SCR, ранее применявшемся в коммерческих авто бренда.