В России набирает обороты программа Renault Selection

С начала старта продаж б/у автомобилей по программе Renault Selection уже продано более 4000 машин.

С каждым годом продажи подержанных Renault увеличиваются на глазах. Продажи начались в 2016 году, тогда было реализовано 200 автомобилей. В следующем 2017 году продажа увеличилась более чем в 10 раз. Количество проданных машин за прошлый год составляет 2200 экземпляров. В этом году за пять месяцев уже продано более 1600 автомобилей, и эта цифра растет с каждым днем.

Официальная программа б/у автомобилей марки Renault распространялась на машины не старше 7 лет и пробегом не выше 150 тыс. км. Все автомобили проходят проверку ТК и диагностику по 75 пунктам, а также проверяется состояние по безопасности, исправность узлов и агрегатов. Проверяются скрытые повреждения и сервисная история.

Несомненно, данный автомобиль пользуется популярностью в России. Особенно, если знать, что вместе с машиной дают гарантию, которая полностью идентична гарантии на новую машину. Если возникает неисправность, покрываемая гарантией, обладатель машины может отремонтировать ее у официального дилера Renault по всем стандартам Renault Россия. Больше 100 дилерских центров России заинтересованы в поддержке этой программы.