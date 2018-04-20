В Москве открылся новый флагманский дилерский центр KIA

Компания KIA открыла в Москве новый флагманский дилерский центр, получивший название Major Auto. Новый автоцентр стал 30 на территории столицы.

Автосалон, выполненный в соответствии с фирменными стандартами Red Cube, находится на 47-м км МКАД. Новый дилерский центр занимает 8 500 кв м, из которых 1 300 кв м выделили под шоу-рум, где демонстрируются флагманские модели KIA. Слесарный цех с 19 постами для ремонта разместился на 1 230 кв м.

Клиенты автоцентра могут воспользоваться стоянкой с 97 парковочными местами, зоной отдыха, детским уголком, кафе и бесплатным Wi-Fi. В Major Auto предлагается широкая гамма услуг: продажа новых авто марки KIA, фирменных аксессуаров и оригинальных запчастей, регулярное техобслуживание, любые работы по гарантийному и постгарантийному ремонту, а также диагностика машин и установка дополнительного оснащения.

В числе финансовых продуктов и услуг стоит упомянуть кредитование, Trade-in, автострахование. Кроме того, дилерский центр обслуживает корпоративные парки. Отмечается, что сотрудники Major Auto успешно завершили обучение в «Академии KIA», благодаря чему клиентов ожидает качественное обслуживание.