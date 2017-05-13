Новый Cadillac XT5 замечен на тестах в Европе

По предварительной информации, Cadillac XT5 презентуют в Детройте и выпустят в продажу уже в следующем году.

Благодаря «фотошпионам» сайта Motor1, можно рассмотреть новую модель с минимальным камуфляжем. На фото машины скрыты передний и задний бампера и салон. Потому можно сделать вывод, что новая модель не предавалась критичным изменениям. Предположительно можно сказать, что будущий кроссовер получит новые бампера и переднюю решетку радиатора в стиле концепта Escala или ранней версии XT4.

Возможно слегка измененный дизайн дополнит 2-литровая турбочетверка – на Cadillac XT4 этот агрегат выдает 237 лошадиных сил. В новой модели будет уже ранее известный 3,6-литровый V6, который выдает 314 л.с.

Автомобиль будет построен на новой платформе C1XX. Внешне новый SUV очень похож на внедорожник Escalade и седан СТ6. Новая модель будет легче своего предшественника на 126 килограммов, а пространство для задних пассажиров увеличится на 8,1 см.

В России цена данного автомобиля будет составлять от 2 790 000 рублей.