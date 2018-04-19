Лимузину Aurus из проекта «Кортеж» добавили грузовые покрышки

Производитель отечественного лимузина Aurus Senat заменил обычные шины на грузовые, которые отличаются своей прочностью.

Не секрет, что для президента важна его безопасность, но при этом он не забывает об элегантности. Лимузин «Кортеж» выделяется своим изящным и внушительным внешним видом, и крепкой бронировкой. К сожалению, из-за повышенной прочности увеличивается и вес автомобиля, что делает опасным поездку с обычными шинами, которые могут попросту развалиться от малейшего повреждения. Решением стала замена колес.

Заместитель директора ТД «КАМА» поделился информацией о новых шинах на «президентском» автомобиле. Основой служит цельнометаллокордовая конструкция, каркас и берекер, которые выполнены из стальной проволоки. Покрышки модели КАМА 255/55 R20C позволят лимузину разгоняться до 190 км/ч и при этом они могут выдерживать вес до 1900 кг, с чем обычные шины справиться не смогут.

Все эти изменения не нарушают эстетичность машины, но делают при этом одной из самых безопасных машин в России.