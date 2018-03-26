Одна из крупнейших компаний по производству машин Chery открыла новый дилерский центр в Москве под названием «Чери Центр Автономия».

Молодой бренд Chery на рынке чуть больше 20 лет (сотрудничество с Россией началось в 2005 году), но уже успел зарекомендовать себя как качественный и надежный поставщик автомобилей. Новый дилерский центр открывает много новых возможностей сотрудничества с крупнейшим китайским производителем.

Полная площадь данного центра составляет порядка 1200 кв. м., из которых 480 метров отведено для шоу-рума, где клиенты могут поближе познакомиться с моделями машин.

Председатель совета директоров «Чери Автомобили Рус» Саймон Шу назвал открывшийся центр «местом встречи клиента с брендом», в котором создана атмосфера комфорта и гостеприимства.

Генеральный директор «Чери Центр Автономия» Елена Зуева добавила, что данное сотрудничество усилит позицию группы в Москве и получит доступ к бренду с амбициозными целями и новаторскими решениями ведением бизнеса.

В данный момент сеть Chery открыла 92 автоцентра. За четыре месяца продажи данной марки выросли на 20% и насчитывают 2,4 тысячи проданных автомобиля.