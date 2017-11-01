Названы самые популярные авто с пробегом на Северном Кавказе

Лидирующие позиции по продажам подержанных авто принадлежат Северному Кавказу. «За первые четыре месяца было продано свыше 110 тысяч автомобилей с пробегом» - отметило аналитическое агентство «Автостат».

Самой продаваемой маркой является отечественный производитель LADA. Самой продаваемой считается седан LADA Priora – почти 14 тысяч проданных экземпляров за четыре месяца. Следом идет LADA 2114 – 6,4 тысячи штук.

Третье место держит за собой LADA Granta, автомобили которой были проданы в количестве 4,9 тысячи экземпляров.

Тем не менее, четвертое место занимает единственный автомобиль из отечественного автопрома, который имеет отрицательный показатель продаж – на 6% ниже прошлого года и 4,5 тыс. проданных машин в этом году держится за LADA 2107.

Закрывает пятерку лидеров LADA 2110 с итоговой продажей за последние четыре месяца – 4,1 тыс. автомобилей.