В сеть слили видео с новым Mercedes-Benz GLE

Хоть до презентации Mercedes-Benz GLE осталось всего несколько месяцев, фоторепортеры позволили посмотреть на новый концепт автомобиля раньше заявленной даты.

8 июня на YouTube было выложено видео с новый поколением Mercedes-Benz GLE. Видео загрузил автор под псевдонимом “walkoART – videos”. На нем можно увидеть изменения, которым был подвергнут автомобиль. Данный кроссовер получил более спортивный внешний вид. Фары после кардинальных изменений стали выглядеть более изящно, а также изменился задний бампер, став более выгнутым вперед.

По предварительной информации водителю, данного автомобиля будет доступен полуавтономный режим вождения. Также кроссовер будет оснащен передовыми системами безопасности. Мультимедийный дисплей, просторный салон и более вместительный багажник делают эту модель еще уникальнее. Благодаря использованию алюминия, высокопрочных сталей и композитов в конструкции, масса машины значительно уменьшится, несмотря на свои внушительные размеры

Предположительно концепт нового поколения Mercedes-Benz GLE станет основным конкурентом BMW X6. Дополнительно будет предложена спортивная версия кроссовера, которая будет иметь 4-литровый бензиновый твин-турбо двигатель V8 мощностью свыше 600 лошадиных сил.