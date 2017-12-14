Российский авторынок сохранил пятое место в Европе в мае

Хотя российский автомобильный рынок в мае показал наиболее внушительный рост в Европе, как и раньше, он находится на пятой позиции среди европейских стран. Об этом пишет агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на ассоциации автопроизводителей ЕС.

По объёму проданных в прошлом месяце автомобилей лидирует Германия с результатом 305 507 авто, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Продажи машин во Франции выросли на 0,4% или до 229 259 единиц, что позволило ей занять второе место. На третьей позиции оказался итальянский авторынок с падением на 2,8% или до 199 113 экземпляров.

Далее следует Великобритания, жители которой приобрели 192 649 машин, что соответствует росту на 3,4%. Отметим, что авторынок этой страны показывает положительную динамику второй месяц к ряду. В SMMT связали рост продаж с низкой базой минувшего года.

Россия занимает пятое место в европейском первенстве за счёт около 138 000 проданных легковых авто без учёта легкого коммерческого транспорта. Кроме того, в мае испанские автодилеры продали 135 522 автомобиля (+7,2%), что является лучшим показателем с 2008 года.