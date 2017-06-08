В России снизили цены на ряд моделей Ford

Российские представители Ford Sollers снизили стоимость некоторых автомобилей. В первую очередь цены снизились на популярные кроссоверы Focus и Kuga, а также Mondeo и EcoSport почти на 75 000 рублей.

Помимо новых цен на Ford Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo, дилеры предлагают программы трейд-ин/утилизацию, а также кредит Ford Credit, что позволит сэкономить до 305 000 рублей. Программы доступны для всего российского модельного ряда производителя, который насчитывает семь авто.

Больше всего клиенты смогут сэкономить покупая Ford Transit – 320 000 рублей. Выгода на Ford Kuga составит 305 000 рублей: трейд-ин до 150 000 рублей, Ford Credit до 105 000 рублей. Программы и бонусы на оснащение Trend с 2.5-литровым атмосферником и АКПП позволяют купить кросс за 1 199 000 рублей. Покупка Ford Explorer Limited Plus обеспечит экономию в 270 000 рублей, в результате цена составит 2 952 000 рублей. Ford Focus Titanium доступен с выгодой до 200 000 рублей – от 923 000 рублей. На покупке Ford Mondeo в кузове седан можно сэкономить до 180 000 рублей. В оснащении Titanium Plus в России авто предлагают за 1 840 000 рублей.

Ford EcoSport Titanium Plus позволяет сэкономить до 165 000 рублей. В результате авто доступно по цене от 1 113 000 рублей. Модель Ford Fiesta предлагается с наименьшей выгодой в 110 000 рублей в версии Titanium.

Напомним, что ранее Российские представители Ford Sollers праздновали выпуск 150 000 авто на предприятии в Елабуге. Завод начал производство автомобилей американской марки в 2012 году.