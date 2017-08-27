В сети опубликовали новые фото необычного прототипа Acura TLX

В сети опубликовали новые шпионские фотографии необычного прототипа новой «заряженной» Acura TLX в кузове седан, которую заметили во время дорожных тестов. Автоэксперты уверены, что на испытания вывели версию Type-S.

Спортивный седан Acura TLX плотно покрыт камуфляжем, однако специалисты разглядели некоторые особенности новой модели. Передние крылья прототипа окрашены в бирюзовый цвет, как и ряд других элементов. Примечательно, что производитель авто обычно предлагает двухцветный окрас.

Фары новой Acura TLX Type-S получили галогеновое исполнение. Задние арки колес были расширены, поэтому стоит ожидать увеличение колесных дисков. Шпионам не удалось запечатлеть салон новинки, поскольку тот также был скрыт плотным камуфляжем.

Ожидается, что в интерьере произойдут кардинальные изменений. По предварительным данным, спортседан Acura TLX Type-S оснастят турбированной силовой установкой V6 и полноприводной системой.