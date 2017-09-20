Рассекречен интерьер «клона» Roewe RX5 от Zotye

Китайский автопроизводитель Zotye рассекретил интерьер нового роскошного кроссовера Traum Seek 5. По сути новинка является «клоном» Roewe RX5 с уникальным оформлением салонного пространства.

Несмотря на почти идентичный дизайн экстерьера Traum Seek 5 и Roewe RX5, роскошный внедорожник получил уникальное оформление салона. Внутри авто полностью отличается от основных конкурентов в Китае.

Моторная линейка Traum Seek 5 представлена силовой установкой объемом 1.5 литра с отдачей в 150 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают МКПП или АКПП на шесть скоростей. Представители бренда Zotye уточнили, что модель рассчитана на молодежь.

В списке оснащения числится обивка салона кожей, электропривод ручного тормоза, оптика на светодиодах, бесключевой запуск двигателя, а также диски 18 дюймов из легкосплавных металлов.