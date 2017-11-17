Эксперты составили ТОП-3 бюджетных авто для новичков

Первые три года после получения прав для начинающих водителей самые трудные и требуют постоянной практики вождения. Автоэксперты составили ТОП-3 идеальных авто для новичков, которые к тому же и дешевые.

Возглавил ТОП-3 FIAT Albea в кузове седан. В России авто возрастом до десяти лет можно приобрести за 148 000 рублей. Помимо низкой цены модель выигрывает за счет проверенного качества, поэтому даже десятилетняя модель послужит владельцу еще долго. Также седан с классическим дизайном имеет расход всего 5/6 литров на 100 км по трассе.

Следом оказалась Honda Civiс, которую можно приобрести за 115 000 рублей. Авто было признано гоночным, что является минусом для новичка, однако оно также отличается надежностью. Минусом также является плохая краска, поэтому модель необходимо периодически красить.

Замыкает ТОП-3 Ford Mondeo. Модель также отличилась надежностью и ценой в 150 000 рублей. Также положительной стороной является дешевое обслуживание и недорогие запчасти.