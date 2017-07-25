«Яндекс» испытает беспилотные автомобили в Иннополисе

Отечественный интернет-гигант «Яндекс» намерен протестировать свои машины с автономным управлением в Татарстане. Испытания должны начатья в июне в Иннополисе. Об этом проинформировало агентство ТАСС.

Градоначальник Иннополиса Руслан Шагалеев сообщил, что «Яндекс» направит в город команду специалистов. Им предстоит провести испытания беспилотных автомобилей и проработать алгоритмы их движения.

По словам господина Шагалеева, в Иннополисе имеются свои разработчики и собственные интеллектуальные наработки. Они могут быть задействованы в проекте «Яндекса». При этом, сами представители компании отметили, что она является партнером Иннополиса в нескольких направлениях.

Иннополис представляет собой своего рода платформу, на которой испытываются различные технологии. Город пригласил «Яндекс» протестировать свои наработки и создать все условия для этого на базе площадки.