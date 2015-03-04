Новый Range Rover Evoque не получит трехдверную версию

Британские машиностроители работают над новым поколением кроссовера Range Rover Evoque. Вторая генерация автомобиля будет представлена в нынешнем году.

Ожидается, что презентация нового Range Rover Evoque состоится будущей осенью. Британцы заявили, что намерены сузить это семейство, вследствие чего, после смены поколений, оно лишится трехдверного варианта кроссовера, так как в актуальной версии модели на него приходилось всего 5% ее продаж. При этом, кабриолет Evoque имеет еще меньшие показатели, но с ним производитель не спешит прощаться.

Отказ от трехдверных версий моделей стал современным трендом в автопроме. Недавно от таких машин отказались: Volkswagen (модель Polo), KIA (Ceed), Seat (Ibiza), Opel (Astra) и другие производители. При этом трехдверный Range Rover Evoque не имел соперников на рынке, но оказался невостребованным.

Во многих странах продажи трехдверного Range Rover Evoque прекратились в 2017 году. В России он до сих пор доступен: четыре «топовые» версии машины предлагаются по цене от 3,5 млн рублей. При этом, у пятидверного кроссовера имеется 16 версий, самая дешевая из которых стоит 2,8 млн рублей.

Уточним, что отказ британцев от нового трехдверного Range Rover Evoque не имеет официального подтверждения. Накануне производитель сообщил, что рациональнее подойдет к семейству, и сосредоточится на пятидверном вседорожнике и кабриолете.