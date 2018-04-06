Показаны изображения нового универсала LADA Granta

На августовском мотор-шоу в Москве дебютирует новый универсал LADA Granta вместе с остальными представителями своей линейки. Однако уже сейчас эксперты сайта «Колёса.ру» показали, как, по их мнению, будет выглядеть машина.

Новый универсал LADA Granta построят на базе модели Kalina 2007 года. Она выпускалась 6 лет прежде чем обновиться, но со следующим рестайлингом переименуют в Granta, а бренд Kalina прекратит существование.

Внешность нового универсала LADA Granta обновится благодаря фирменному Х-дизайну, применяющемуся ко всем новым моделям компании «АвтоВАЗ». В большей степени он затронет переднюю часть кузова новинки. Также для «сарая» предусмотрены современные зеркала с «поворотниками». Также автомобиль обзаведется иным задним бампером и крупной надписью LADA вместо овального логотипа марки.

Презентация нового универсала LADA Granta ожидается на Московской автомобильной выставке. Вместе с ним должны дебютировать остальные представители обновленной линейки: седан, хэтчбек и лифтбек.

Стоимость нынешнего универсала LADA Kalina составляет от 475 200 рублей. Для базовой версии машины предусмотрен 1,6-литровый 87-сильный мотор. «Сарай» с АКПП и 98-сильным агрегатом стоит 602 900 рублей. За кросс-версию машины, укомплектованную 87-сильной установкой, нужно выложить не менее 545 800 рублей.