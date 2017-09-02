«Мажоры» из ДПС сопроводили кортеж сборной Марокко в Воронеже

Воронежцы обсуждают видеоролик, в котором запечатлен автобус с футбольной сборной Марокко, предположительно прибывшей накануне в столицу Черноземья, сопровождаемый колонной автомобилей.

Жители Воронежа сообщают о нескольких машинах с символикой ЧМ-2018, сопровождавших сборную Марокко в центре города. Кортеж сняли на видео на улице Феоктистова. Колонна двигалась мимо Благовещенского собора.

Примечательно, что перед автобусом с марокканскими футболистами ехал «мажорский» кроссовер Nissan Murano местного ДПС. Данный автомобиль обычно можно увидеть в сопровождении важных персон, передвигающихся на машинах по Воронежу.

При этом нет ясности в том, были ли в автобусе спортсмены, или же для них только подготавливается транспорт. Расписание гласит, что марокканские футболисты должные приехать в Воронеж 10 июня.

Ранее воронежские СМИ сообщали, что сборная Марокко расположится на стадионе «Чайка». Африканцы сразятся с иранскими футболистами 15 июня в Санкт-Петербурге.