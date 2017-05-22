Art Bank Motors представили концепт кроссовера Vincent Van Gogh

Стартап Art Bank Motors и производитель электрокаров Changjiang Automobile представили кроссовер имени Винсента Ван Гога. Для покраски модели Vincent Van Gogh использовали цветовую палитру художника.

Представители компаний уточнили, что вдохновение черпали из произведений Ван Гога, поэтому кроссовер Vincent Van Gogh является воплощением его стиля. Помимо позаимствованной гаммы, авто украсили шильдиками с репродукцией подписи художника.

В салоне преобладает стиль домашнего уюта, поэтому переднюю панель и руль оббили войлоком, а кресла выполнены из кожи белого цвета. В интерьере на кронштейне расположился экран комплекса мультимедиа, а перед водителем установлен дисплей проектора.

Авто рассчитано на три пассажира. Кроссовер Vincent Van Gogh оснастят электромтором с отдачей в 218 л. с. и крутящим моментом в 300 Н*м. Силовая установка позволит за 8 сек разогнаться до первой «сотни» при максимальной скорости в 160 км/ч и запасе хода в 520 км.

Выпуском серийной версии кроссовера Vincent Van Gogh займется компания Changjiang Automobile. Конвейер с моделью запустят уже в следующем году. Ожидается, что минимальная стоимость новинки составит 30 000 долларов.