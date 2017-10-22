Brilliance привезет в Россию маленький кроссовер V3

Китайские машиностроители сообщили, что в России появится субкомпактный кроссовер Brilliance V3. Модель доберется до РФ нынешним летом, и уже известен ориентировочный ценник новинки.

Кроссовер Brilliance V3 приедет в Россию в июле. Изначально считалось, что паркетник для рынка РФ будет собирать завод «Дервейс» в Черкесске, но теперь стоит полагать, что поставки модели в страну наладят из КНР.

В Китае кроссовер Brilliance V3 предлагается с 2015 года. Сначала на внутреннем рынке появился стандартный паркетник с 1,5-литровым 107-сильным агрегатом. В том же году, но позже, в КНР начались продажи более мощной версии паркетника, которая получила турбированный двигатель с тем же объемом, но производительность его составляет 150 л.с.

Уточним, что китайцы и черкесский завод «Дервейс» больше не сотрудничают. Поэтому вариант поставок кроссовера Brilliance V3 из Китая пока является единственным для России.

Предполагается, что в РФ автомобиль будет доступен только со 107-сильным мотором. Ориентировочно, кроссовер Brilliance V3 будет предлагаться в России примерно за 800 000 рублей. Для сравнения, более крупный паркетник V5 в РФ продается минимум за 900 000 рублей.