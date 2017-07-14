Tesla Roadster получит спортивную версию под названием SpaceX

Второе поколение спорткара Tesla Roadster обзаведётся пакетом доработок SpaceX, который поможет улучшить динамические характеристики модели. Об этом пишет издание Carscoops, ссылаясь на слова руководителя компании Илона Маска.

Представленный родстер Roadster был базовой модификацией. По словам господина Маска, в скором времени автомобиль получит дополнения SpaceX, которые окажутся «настоящим безумием». Топ-менеджер добавил, что для Tesla важно продемонстрировать на примере Roadster, что электрокар во всех смыслах способен обогнать автомобиль, работающий на бензине.

К сожалению, характеристики модели с опциональным пакетом пока остаются секретом. Стандартная Tesla Roadster оснащается тремя электродвигателями, который позволяют спорткару ускоряться до 96 км/ч с места всего за 1,9 с, максимальная отметка на спидометре достигает 400 км/ч. Мотор авто генерирует 10 000 Нм крутящего момента, что в 16 раз превосходит показатель Lamborghini Huracan.

Раньше самым быстрым электрокаром Tesla был седан Model S. После обновления ПО время разгона до первой «сотни» у версии Model S 75 увеличилось с 5,5 до 4,3 с, у варианта Model S 75D – с 5,2 до 4,2 с, а у исполнения Model S 100D – с 4,2 до 4,1 с.

Серийный выпуск Roadster начнётся только в 2020 году. В США автомобиль можно будет приобрести по цене от 200 000 долларов.