В сети опубликовали шпионские фото BMW 8 Series без камуфляжа

В сети появились первые шпионские фотографии новой BMW 8 Series в кузове кабриолет без камуфляжной пленки. Снимки с задней частью автомобиля без некоторых элементов опубликовало издание motor1.com.

В распоряжение попала шпионская фотография нового кабриолета BMW 8 Series без камуфляжной пленки, однако на снимки отсутствуют задние фары и бампер, которые, вероятно получат новую форму. Стоит отметить, что на снимках представлен прототип модели, поэтому серийная версия может несколько отличаться.

Автоэксперты отмечают, что кабриолет BMW 8 Series придет на замену модели 6 Series. На новом фото модель была без значка, однако с учетом предыдущих шпионских снимков представлен BMW M850i. Новинка получит нового поколение мотора V8 объемом 4.4 литра с отдачей в 523 «лошади» при моменте силы в 750 Нм. Кабриолет оснастят полноприводной системой xDrive и коробкой-автомат Steptronic на восемь скоростей.

Ранее немецкий автопроизводитель опубликовал официальный видео-тизер нового купе BMW 8 Series, которое представят 15 июня текущего года.