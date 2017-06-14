В Омской области увеличилось количество роскошных авто

Управление федеральной налоговой службы исследовали рынок автомобилей Омской области. В результате мониторинга авторынка стало известно, что в регионе увеличилось количество роскошных машин.

Сотрудники налоговой службы узнали, что самыми популярными роскошными автомобилями в Омской области являются Bentley Bentayga, Роrsсне Масаn S, Jaguar XF, Cadillac Еsсаlаdе, BMW X6 и Audi Q7. Жители региона также предпочитают премиальную японскую марку Infiniti.

Управление федеральной налоговой службой сообщило, что в области в 2017 году на учет было поставлено 765 премиальных авто. В результате за машины будет начислен налог в 18 025 000 рублей.

Количество роскошных машин у юридических лиц в регионе также выросло. Сотрудники налогового ведомства уточнили, что в этом году транспортный налог на 374 роскошные модели стоимостью более 3 000 000 рублей, которые стоят на учебе компаний Омска. Ранее эта цифра составляла 305 позиций.