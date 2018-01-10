Renault внедряет новые дизельные моторы Blue dCi

После «дизельгейта», устроенного концерном VW, рынок стал осторожнее относиться к моторам на «тяжелом» топливе, а такие производители, как Toyota, Nissan и так далее, в ближайшем будущем готовы вовсе отказаться от их использования. Однако французы пошли по иному пути, и внедряют в свои модели новые дизельные моторы Renault Blue dCi.

Французы решили сменить дизельные dCi на новые моторы Blue dCi. Они особенны тем, то имеют селективный нейтрализатор SCR. Ранее эта технология применялась на коммерческих моделях группы Renault.

1,5-литровые Blue dCi по производительности превосходят своих предшественников в лице dCi на 5 л.с. Первым легковым автомобилем, который получил новые дизельные моторы, стал кроссовер Dacia Duster. Ранее он оснащался агрегатами dCi 90 л.с., 210 Нм и 110 л.с., 260 Нм). Теперь же для модели предусмотрены Blue dCi (95 л.с., 240 Нм и 115 л.с., 260 Нм).

Через некоторое время новые моторы Blue dCi охватят всю модельную линейку легковушек Dacia и Renault. Таким образом французы смогут продолжить продажи своих дизельных машин в условиях более жестких экологических норм, которые будут вводиться в Европе. Речь идет о стандарте Euro 6d-Temp, который вступит в силу в сентябре для впервые получающих одобрение ТС машин. С сентября 2019 года все производимые модели должны будут соответствовать этому стандарту.