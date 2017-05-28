В конце 2018 запустят производство нового BMW Z4

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил, что в конце года будет запущего производство суперкара BMW Z4. Выпуск новинки будет налажен на предприятии Magna Steyr в городе Граце Австрия.

Представители Magna Steyr подтвердили информацию о старте производства новой BMW Z4 в конце 2018 года. Сотрудники умолчали о выпуске купе Toyota Supra, которое также будет собираться на заводе, поскольку построено на той же платформе.

Гюнтер Апфальтер, глава Magna Europe и Magna Steyr, отметил, что производство BMW Z4 – отличный способ укрепить отношения с немецким брендом, а также позволяет продолжать совместную работу над авто.

В сети уже появлялись официальные изображения новой BMW Z4. Суперкар оснастят турбодвигателем, который в базе будет выдавать 180 «лошадей», а максимальная версия будет иметь производительность в 250 «лошадей». Также модель получит спортивную тормозную систему от семейства М, адаптивные амортизаторы и низкий дорожный просвет, а приборная панель получит цифровое исполнение.

Впервые модель BMW Z4 показали в рамках закрытого мероприятия, общественности новинку покажут в октябре текущего года в рамках автосалона в Париже.