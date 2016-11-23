Озвучены подробности нового кроссовера Changan CS35

Китайцы показали фотографии нового поколения кроссовера Changan CS35. Автомобиль стал крупнее, строже и современнее по сравнению со своим предшественником.

Changan CS35 предлагается в России с 2014 года. В 2016 году данная модель стала на конвейер липецкого предприятия ЛМЗ, построенного частной компанией «Ирито». При этом кроссовер пока вяло продается в РФ, чего нельзя сказать про КНР. В Китае модель ежегодно расходится тиражом в 150-170 тысяч единиц, и в скором времени на рынке Поднебесной появится следующая генерация паркетника.

Экстерьер нового Changan CS35 примечателен «квадратными» колесными арками, боковыми зеркалами на ножках, «парящей» крышей. Длина кроссовера выросла на 165 мм, в ширину автомобиль «вырос» на 15 мм, и стал ниже на 10 мм. Таким образом, габариты нового паркетника составляют 4335х1825х1660 мм при колесной базе размером 2600 мм. У предшественника модели расстояние между осями составляло 2 560 мм. За счет увеличения габаритов автомобиль попал в одну нишу с Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Новый Changan CS35 получит атмосферный мотор 1.6 производительностью 117 л.с. Автомобиль будет переднеприводным, так как китайцы равнодушны к полному приводу. Опционально для автомобиля будет доступен адаптивный круиз-контроль. Китайцы полностью рассекретят кроссовер до конца лета, и осенью он появится в продаже в КНР. О появлении машины в России китайцы пока ничего не говорят.