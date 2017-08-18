4 млн рублей просят в Чите за 62-летний лимузин ГАЗ-12

На одном из сайтов по продаже автомобилей разместили объявление. В Чите хотят продать советский лимузин ГАЗ-12, которому 62 года, за 4 000 000 000 рублей, поскольку авто раритетное и находится в хорошем состоянии.

Объявление разместили на сайте «Дром». Владелец раритетного лимузина, который собрали на предприятии ГАЗ в 1956 году, утверждает, что автомобиль находится в отличном состоянии. Согласно объявлению, до 1957 года модель носила название ЗИМ.

Несмотря на то, что изначально лимузин назывался ЗИМ, по сути он является моделью ГАЗ-12. Владелец живет в городе Чита и хочет получить за раритетное авто 4 000 000 рублей. Согласно информации размещенной на сайте под капотом авто расположилась бензиновая силовая установка объемом 3.5 литра, которая генерирует до 90 лошадиных сил.

Несмотря на возраст в 62 года, четырехмиллионный лимузин ГАЗ-12 имеет пробег всего в 8 000 километров. Владелец авто утверждает, что модель находится в отличном состоянии и работает хорошо.