Новый Lexus ES приедет в РФ осенью текущего года

Японский премиальный бренд Lexus, подконтрольный компании Toyota, объявил о выходе на российский авторынок своего нового седана Lexus ES. Отмечается, что россиянам новинка будет предлагаться в пяти версиях и с тремя моторами уже осенью нынешнего года.

Цены на новый Lexus ES стартуют с отметки в 2 235 000 рублей, а под капотом автомобиля разместятся 6-цилиндровые моторы объемом 2,5 и 3,5 литра, которые смогут генерировать 150 и 250 лошадиных сил. Более подробные данные автопроизводитель озвучит позже.

Сообщается, что в РФ представят 5 разных версий нового Lexus ES, а именно Comfort, Exclusive, Premium, Luxury и F Sport. Последняя модификация кроме производительного двигателя еще получит и уникальную внешнюю и внутреннюю отделку.

Топовый вариант седана Lexus ES обустроят новыми аэродинамическими компонентами и 19-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала. Кузов новинки в данном исполнении получит несколько эксклюзивных цветовых оттенков. Интерьер оформят в спортивном стиле с декоративными элементами, выполненными из полированного алюминия или карбонового волокна.