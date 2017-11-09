Lifan X70 подорожал на 20 000 рублей

Китайский машиностроительный бренд Lifan пересмотрел ценник на свой кроссовер Lifan X70, появившийся на отечественном авторынке в апреле текущего года. Сообщается, что автомобиль прибавил в цене на 20 000 рублей и подорожание затронуло все версии, кроме стандартной.

Такие данные обнародовали специалисты «АВТОСТАТ». За базовую модификацию Lifan X70 россиянам придется отдать 799 000 рублей, а за эту сумму автолюбители получат машину, оснащенную 2-литровым 136-сильным агрегатом. Lifan X70 в версии Standard MT теперь обойдется в 869 900 рублей. За топовую версию Lifan X70 Luxury придется раскошелиться на 1 019 900 рублей.

На протяжении пяти месяцев нынешнего года российские автомобилисты приобрели 5 949 машин марки Lifan у официальных дилеров. Такой результат на 2% превышает показатели аналогичного периода минувшего года.