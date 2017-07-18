Новые автомобили "АвтоВАЗ" представят в августе

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» покажет свои новые автомобили в рамках Московского автосалона, которые откроет свои двери в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-центр департамента информационной политики Самарской областной администрации со ссылкой на гендиректора «АвтоВАЗ» Ива Каракатзаниса.

Сообщается, что «АвтоВАЗ» привезет на мотор-шоу в Москве не меньше 15 новинок. Амбициозные планы компании уже начали реализовываться и потребовали расширение персонала. Еще в 2017 году автопроизводитель нанял 150 инженеров и примерно столько же примут на работу в обозримом будущем.

Стоит отметить, что сегодня произошла встреча нового главы «АвтоВАЗ» Ива Каракатзанииса и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Предметом встречи стало обсуждение перспектив развития производства автокомплектующих и рабочие планы «АвтоВАЗ». Азаров узнал о новинка бренда LADA, которые покажут в Москве в августе.