Hyundai показала дизайн будущих кроссоверов

Южнокорейские машиностроители представили на мотор-шоу в Пусане новый шоу-кар Hyundai HDC-2 Grandmaster в формате большого вседорожника. Данная модель показана для демонстрации новой дизайнерской концепции, которая будет применяться к будущим кроссоверам бренда.

Предполагается, что шоу-кар является предшественником нового флагманского кроссовера Hyundai. Так или иначе, остальные будущие кроссоверы марки в той или иной степени будут схожи с HDC-2 Grandmaster. Корейцы на мотор-шоу в Пусане отметили, что с помощью нового дизайна стремятся делать свои новинки более эмоциональными, и такими, чтобы потребитель полюбил их.

Нельзя не заметить агрессивность новой концепции Hyundai. Кроссовер HDC-2 Grandmaster получил массивную решетку радиатора и большие колеса. Техническая составляющая шоу-кара засекречена. Также разработчики не уточняют, какая модель станет первой для новой концепции.

Ранее дебютировала гибридная версия кроссовера Hyundai Tucson. Полноприводный SUV обзавелся силовой установкой, работающей по принципу Mild Hybrid. Автомобилем движет дизельный мотор отдачей 186 л.с., тандем которому составляет электродвигатель на 16 л.с., работающий в качестве стартер-генератора, подключенного к 48-вольтовой бортовой электросети, питающейся от литий-ионной батареи емкостью 0,44 кВт-ч. За счет такой схемы кроссовер экономит в среднем 7% горючего.