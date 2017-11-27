Daimler презентовал два электрогрузовика

В рамках международной выставки в Портланде немецкий машиностроительный концерн презентовал электрогрузовик Freighliner eCascadia, который позиционируется как соперник Tesla Semi. Серийное производство новинки запланировано на 2021 год, но до того новый большегруз пройдет еще несколько тестов.

Грузовик обустроили 730-сильным электромотором, питающимся от 550-киловаттных батарей. Дальность хода новинки составит 400 км, а до 80% аккумулятор может заряжаться за 1,5 часа. Представители компании сообщают, что Freigthliner eCascadia можно будет применять для региональных перевозок грузов или для локальной работы с габаритными грузами. Daimler намерен поставить 30 единиц грузовика для того, чтобы их протестировали в условиях, приближенных к реальным.

Помимо всего, на выставке был представлен и средних размеров большегруз Freightliner M2, обустроенный мотором с отдачей в 480 «лошадок и батареями емкостью в 325 кВт/ч. Запас хода данного электротягача составляет 350 км, а до 80% батареи заряжаются за час. Этот грузовик можно использовать для развоза продукции или для доставки товаров от склада до заказчика.