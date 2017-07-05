Половина моделей Volvo к 2025 году станут электрическими

Марка Volvo озвучила главные особенности новой стратегии развития на ближайшие годы. Шведы намерены увеличить продажи, и нарастить количество электрических моделей.

Новая стратегия Volvo гласит, что шведы намерены ежегодно улучшать показатели продаж не менее чем на 10%, чтобы к 2025 году выйти на результат в 1,2 млн машин, реализованных за год. Кроме того, к 2025 году марка собирается сделать электрическими половину своего модельного ряда. Также шведские машиностроители сделают в разной степени беспилотными 30% своих автомобилей.

С помощью новой стратегии производитель намерен повысить популярность системы автомобилей по подписке. К 2025 году шведы рассчитывают расширить аудиторию сервиса Care by Volvo до 5 млн пользователей.

Гендиректор Volvo Хакан Самуэльссон отметил, что рынок становится требовательнее, на фоне чего марка развивается быстрее. По словам топ-менеджера, с помощью новой стратегии бренд будет не просто машиностроительной компанией, а и непосредственным игроком рынка потребительских услуг.

Глобальные продажи Volvo по итогам минувшего года составили 571 тысячу машины. Положительная динамика операционной прибыли бренда составила 27,7%. Автомобили марки продолжают завоевывать мировой рынок за счет своей безопасности и надежности.