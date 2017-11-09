В РФ LIfan X70 прибавил в цене на 20 000 рублей

Новый китайский кроссовер Lifan X70 еще в апреле текущего года вышел на отечественный автомобильный рынок, а в июне его цена уже поднялась на 20 000 рублей. Такой информацией поделились сотрудники портала «АВТОСТАТ», проанализировав цены на новые автомобили в РФ.

Под капотом стандартного варианта Lifan X70 разместился 2-литровый 136-сильный двигатель, но цена базовой версии не изменилась и по-прежнему за нее придется выложить 799 000 рублей. За Lifan X70 в модификации Standard MT придется отдать 869 900 рублей. Топовый вариант Lifan X70 Luxury CT обойдется россиянам в 1 019 000 рублей.

Эксперты сообщают, что за пять месяцев нынешнего года в России удалось сбыть 5 949 машин бренда Lifan (+2%). При подготовке данного материала эксперты не принимали во внимание специальные предложения, акции и дополнительные опции.