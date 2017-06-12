GME сделали Jeep Grand Cherokee SRT еще мощнее

Тюнинг-ателье German Motors & Engineering (GME) подготовило для Европы более мощную модификацию Jeep Grand Cherokee SRT. Пакет тюнинга предназначен для стран, где еще не стартовали продажи само мощной модификации внедорожника Grand Cherokee Trackhawk

Согласно заявлению ателье GME их версия внедорожника почти не уступает Grand Cherokee SRT Trackhawk. Инженеры создали новые компрессоры для силовой установки совместно с компанией Edelbrcok. Ателье получило сертификаты от совета технического контроля Германии.

Помимо этого была доработана система впрыска топлива, новый блок управления двигателем при давлении в 0,5 бар. В результате мотор вырабатывает до 620 «лошадей» при моменте силы в 756 Нм. GME форсировали классический двигатель V8 объемом 6,4 литра на 30%.

Также тюнеры разработали собственную систему охлаждения, выхлопную систему из нержавеющей стали, при этом патрубки можно заказать из углеволокна. Для лучшей амортизации были установлены спортивные пружины, которые объеденены с Bilstein. Новый Jeep Grand Cherokee SRT by GME предлагают за 98 900 евро или 7 236 760 рублей.