С 2020 года все авто Cadillac оснастят автопилотом

Автопроизводитель Cadillac сообщил, что с 2020 года все автомобили будут оснащать собственной системой автопилота Super Cruise. Данная полуавтоматическая система на данный момент установлена только на Cadillac CT6.

Компания Cadillac разработала собственную систему полуавтономного вождения Super Cruise, которую получил седан CT6. Система предусматривает радар Lidar спереди, картографический сервис, GPS-навигатор и ряд камер, которые обеспечивают круговой обзор.

Super Cruise корректирует направление, управляет акселератором и тормозной системой во время движения по трассе. Водителю необходимо следить за дорогой и быть готовым вновь управлять машиной. Данную систему автопилота начнут устанавливать на все модели Cadillac уже с 2020 года.

Производитель отметил, что в 2023 году введут технологию Vehicle-to-everything (V2X), которую представят в новом кроссовере. Система сканирует пространство и позволяет контактировать с другими авто, инфраструктурой и объектами.