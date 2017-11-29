22% владельцев внедорожников готовы перейти на газ

Цены на бензин в России продолжают расти, что вызывает негодование автолюбителей. 22% владельцев внедорожников готовы установить газобаллонное оборудование и перейти на газ, чтобы экономить на горючем.

Автоэксперты провели опрос среди владельцев внедорожников, поскольку объем двигателей таких машин составляет более 3.0 литров, а расход – более 13 литров. При этом было выбрано 200 респондентов с авто возрастом более трех лет. В результате 22% автовладельцев готовы перейти на газ. При этом 5% готовы переоснастить свои авто до конца лета.

Автоэксперты отметили, что переход на газобаллонное оборудование позволит заметно экономить владельцам внедорожников, тогда как водители малолитражек этого не заметят. Специалисты отмечают, что с 2012 по 2017 годы объем потребления газа в качестве топлива в России вырос на 69%. Как результате количество таких заправок выросло на 87%, а машин – на 61%.

Стоит отметить, что весной 2017 лишь 2% были готовы перейти на газ, в начале 2018 года эта цифра составила 13%, а теперь выросла до 22%.