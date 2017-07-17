Главный дизайнер Rolls-Royce ушел в отставку

Джайлз Тейлор покидает Rolls-Royce, так как намерен искать альтернативные деловые интересы. Кто станет на место главного дизайнера британского бренда, пока не сообщается.

Британская люксовая марка Rolls-Royce осталась без главного дизайнера. Джайлз Тейлор покинул свой пост в компании, чтобы сменить род деятельности, однако, согласно данным пресс-релиза бренда, в скором времени будет названо имя преемника топ-менеджера.

Джайлз Тейлор пришел в Rolls-Royce в 2012 году. Его стараниями и другими специалистами был разработан новый язык дизайна британского бренда. Топ-менеджер приложил свою руку новому поколению модели Phantom, концептуальному Vision Next 100 и кроссоверу Cullinan. Чем будет заниматься главный дизайнер компании после ухода из нее, неизвестно.

Джайлз Тейлор начал работу в автопроме с концерна PSA Group. После него специалист перешел в Jaguar, и работал на марку 14 лет, после чего ушел в Rolls-Royce.

Недавно был представлен кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Машина представляет собой первый SUV британской марки, который получил пятидверный кузов и полный привод. Моторный отсек автомобиля занимает агрегат 6.75 V12 с двойным турбонаддувом. Его производительность составляет 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Двигатель комплектуется 8-АКПП ZF. Этим же мотором оснащается модель Phantom.