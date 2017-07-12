В августе Volkswagen остановит производство некоторых моделей

В августе немецкий машиностроительный концерн Volkswagen приостановит производство некоторых своих моделей. Причиной этого выступает подготовка концерна к нормам нового экостандарта WLTP, который вступит в законную силу с 1 сентября текущего года.

С началом осени WLTP придет на смену NEDC. В связи с этим, концерн объявил, что намерен проверить 200 моделей на предмет соответствия новым нормативам. Согласно заявлению руководителя Volkswagen Герберта Диса, отделы автопроизводителя, занимающиеся сертификацией будут работать полные сутки, чтобы обеспечить клиентов автомобилями бренда.

Прежде всего эксперты проверят наиболее востребованные машины, а производство машин с невысоким спросом временно прекратят для того, чтобы их привести в полное соответствии с этими нормами. Раньше сообщалось, что по такой же причине ряд моделей BMW, Audi и Porsche прекратили выпускаться, а Jaguar отказался от 6-цилиндрового мотора.