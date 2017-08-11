В сети опубликовали цены на Toyota Supra

В сети опубликовали возможные цены на возрожденную Toyota Supra в кузове купе: базовая стоимость составит 63 500 долларов. Суперкар оснастят шестицилиндровым мотором объемом 3.6 литра с отдачей в 335 «лошадей» от BMW.

Toyota давно анонсировала возрождение Supra и представила трековую версию, однако нет почти никакой информации о серийной версии. Сейчас в сети появились слухи о стоимость возрожденного купе, которая составит 63 500 долларов, однако официальная цена еще не была объявлена.

Также появилась информация о турбодвигателе объемом 3.6 литра с отдачей в 335 «лошадей» при моменте силы в 500 Нм, который разработала BMW. Новая Toyota Supra сможет всего за 4,5 секунды разогнаться до 100 км/ч.

Ранее сообщалось, что купе оснастят турбодвигателем объемом 2.0 литра с отдачей в 248 «лошадей», который будет в базовой версии модели. Об оснащении возрожденного купе Toyota Supra также мало информации. Прототипы модели поучили цифровое исполнение приборной панели, а также комплекс мультимедиа BMW iDrive.