Составлен рейтинг наиболее надежных хэтчбэков

Специалисты британской компании Warranty Direct разработали рейтинг наиболее надежных хэтчбэков, популярных на рынке Великобритании. При составлении рейтинга эксперты заострили внимание на время, потраченное на ремонт в СТО и затраты.

Лидирующие позиции завоевал немецкий Volkswagen Polo. Машина пребывала всего 1,46 часа на СТО, а стоимость ремонта достигла всего 184 фунта стерлингов. Второе место досталось американскому Ford Fiesta. Его отремонтировали за 1,51 часа. ТОП-3 закрывает Ford Focus, у которого технические неполадки связаны с электронным оборудованием.

В ТОП-5 попали Volkswagen Golf и Vauxhall Corsa. Первую десятку замыкают MINI Cooper, Mercedes-Benz A-Class, BMW 1 Series, Vauxhall Astra и Audi A3. Последний неприятно поразил экспертов высокой ценой ремонта, которая достигла отметки в 439 фунтов стерлингов.

Также стоит привести слова Саймона Акерса, являющегося гендиректором Warranty Direct, заявившего, что наиболее дорогой автомобиль не всегда отличается надежностью, потому перед покупкой следующей машины следует всегда оценивать надежность. Хэтчбэки по-прежнему востребованы среди европейцев, несмотря на растущую популярность кроссоверов. Этот факт можно объяснить тем, что хэтчбэк является практичным автомобилем с умеренной ценой и хорошим качеством.