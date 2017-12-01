На рынок выходит обновленный "клон" Haval H6

Китайский автобренд Yema выводит на рынок свой флагманский кроссовер Yema T80. Новинка уже приехала в автосалоны поднебесных дилеров.

Следует сказать, что Yema T80 выпустили весной 2017 года. Его экстерьер повторяет оформление китайского кроссовера Haval H6, а интерьер исполнен в стиле Mercedes-Benz GLA. Под капотом нового Yema T80 разместился турбодвигатель объемом 2,0 литра с отдачей в 204 лошадиные силы. Мотор работает в тандеме с 6-скоростной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и системой переднего привода.

Отмечается, что рестайлинговый кроссовер Yema T80 незначительно доработали и снабдили обширным комплексом защитных систем, который включат в себя адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения и круговой видеобзор. В списке оснащения нужно выделить новый мультимедийный центр, электронный ручной тормоз, кнопочное зажигание, кожаную обшивку, ассистент спуска-подъема, электрический панорамный люк и колесные диски размером 18 дюймов из легкосплавных материалов.

За стандартный вариант исполнения Yema T80 придется отдать 109 800 юаней или 1 063 000 рублей. Топовая модификация стоит 129 800 юаней или 1 256 000 рублей по актуальному курсу.