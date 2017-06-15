Mclaren готовит "заряженную" версию суперкара 570S

В сеть попал тизер нового «заряженного» британского суперкара McLaren 570 S. Новый автомобиль назовут McLaren 570LT обустроят агрегатом, выдающим больше 600 лошадиных сил.

Просмотрев изображения, можно сделать вывод, что новинка получит более облегченные колеса и пересмотренную аэродинамику. Суперкар лишился выхлопных патрубков, что свидетельствует о внедрении улучшенной системы выпуска, направленной вверх. Такой механизм обеспечит снижение массы машины и изменит звучание выхлопной системы.

Вероятно, в моторном отсеке нового McLaren 570LT разместят 3,8-литровый 8-цилиндровый двигатель с мощностью, превышающей 500 лошадиных сил. Стандартное исполнение суперкара обладает 570-сильным мотором, благодаря которого до первой «сотни» авто разгоняется за 3,4 секунды при максимальной скорости в 328 км/ч.

Официальная презентация «заряженного» суперкара McLaren 570LT пройдет летом нынешнего года. Тираж новинки составит только 500 экземпляров.