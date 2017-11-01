"Заряженный" хэтчбэк KIA Ceed GT получит скромный двигатель
На страницах специализированного портала Motor1 обнародовали фотографии закамуфлированного прототипа «заряженного» хэтчбэка KIA Ceed GT, выведенного на заключительные дорожные тесты. Сообщается, что дебют новинки состоится в рамках Женевского автосалона, который откроется весной 2019 года.
Про просмотре опубликованных шпионских фото, можно рассмотреть, что новинку обустроят огромными колесными дисками, спортивной системой выхлопа, спойлером на верху и большими воздухозаборниками. Согласно инсайдерской информации, в моторном отсеке спортивного KIA Ceed GT разместится скромный 1,6-литровый бензиновый турбированный агрегат с мощностью в 200 «лошадок».
Помимо всего, представители KIA объявили еще и о запуске универсала KIA Ceed, который дебютирует осенью на Парижском мотор-шоу. Прототип данной модели показали осенью 2017 года во Франкфурте. Концепт Procceed был разработан специалистами европейской дизайнерской студии бренда, а сами инженеры окрестили прототип удлиненным хэтчбэком.